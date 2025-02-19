Sivas’ta organik ürün satış noktaları ile işleme ve ambalajlama ünitelerinde denetim yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen denetimlerde, Sivas’ta faaliyet gösteren işletmelerin organik ürün satış noktaları ve işleme, ambalajlama ünitelerinde denetim yapıldı. Yapılan denetimlerde herhangi bir uygunsuzluk ve usulsüzlük tespit edilmezken açıklama yapan Sivas İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız, halkın sağlığına ve tüketici haklarına dikkat edilerek denetimlerin devam edeceğini ifade etti.

"Halkımız organik ürün sertifikasına dikkat etmelilerdir"

Organik ürün satış noktalarından alışveriş yapan vatandaşların organik ürün sertifikasına dikkat etmeleri gerektiğini belirten İl Tarım ve Orman Müdürü Yıldız, "İlimizde Organik Tarım Birimi tarafından yapılan denetleme sonucunda bir organik ürün işleme ve ambalajlama ünitesi ile 11 adet organik ürün satış yeri denetlendi ve herhangi bir uygunsuzluk ve usulsüzlüğe rastlanmadı. Organik ürünlerin işlenmiş, ambalajlanmış ve paketlenmiş olarak satışının yapıldığı alanlarda, organik ürün logosu ile kontrol ve sertifikasyon kuruluşu logosunun bulunmasına ve organik ürün sertifikasının sorgulanmasına, dökme olarak satılan organik tarım ürünlerinde de organik ürün sertifikasının sorgulanmasına halkımız dikkat etmelilerdir. Halkımızın sağlığı ve tüketici hakları dikkate alınarak denetlemelere devam edilmektedir" dedi.