Oflu Hoca olarak tanınan ünlü oyuncu Çetin Altay, Tekirdağ'ın Saray Belediye Başkanı Abdül Taşyasan’ı makamında ziyaret etti.TEKİRDAĞ (İGFA) - Tekirdağ'a bağlı Saray Belediye Başkanı Abdül Taşyasan Oflu Hoca filmleri ile tanınan ünlü oyuncu Çetin Altay’ı makamında ağırladı.

Ziyarette Saray Belediye Başkanı Abdül Taşyasan’ın yanı sıra Saray Belediye Başkan Yardımcıları Özgür Cari, Sertaç Akgül, Belediye Meclis Üyeleri Özlem Dönmez ve Kadir Taysen de hazır bulundu.

Ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirten Saray Belediye Başkanı Abdül Taşyasan, “Oflu Hoca filmleriyle tanınan Çetin Altay’ı güzel ilçemiz Saray’da ağırlamaktan onur duyduk. Nazik ziyareti ve samimi sohbeti için kendisine teşekkür ederiz” dedi.