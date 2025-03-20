Milli Eğitim Bakanlığı tarafından lise öğrencilerini alanında uzman konuklarla buluşturarak toplumsal ve evrensel değerlere dair farkındalıklarını artırmak amacıyla düzenlenen "İftarda Konuşalım" programı kapsamında Sivas’ta Ramazan söyleşisi düzenlendi.

Sivas Gazi Anadolu Lisesi Kız Öğrenci Pansiyonunda düzenlenen "İftarda Konuşalım Ramazan Söyleşileri" programında İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Erdoğan ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin Ertem öğrencilerle bir araya geldi. İftar öncesinde öğrencilerle sohbet eden Erdoğan ve Ertem, eğitim ve meslek hayatlarından kesitlerle önemli tecrübelerini öğrencilerle paylaştı.

Başarı için disiplinli çalışmanın önemine vurgu yapan Ertem, "Sizlerin hem iyi birer sporcu hem de başarılı birer öğrenci olmanızı arzuluyoruz. Bu noktada kurumlar arası iş birliği ile birçok önemli çalışma gerçekleştiriyoruz. Sizlerin her alanda donanımlı bireyler olarak yetişmeniz için tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz" dedi.

"Var gücümüzle çalışıyoruz"

İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Erdoğan ise "Aldığınız eğitimler, edineceğiniz bilgi ve tecrübelerle ülkemizin yarınlarını sizler şekillendireceksiniz. Sizler ülkemizin geleceğisiniz. Her biriniz bizim için çok değerlisiniz. O nedenle üzerinize titriyoruz. Sizleri milli ve manevi değerlerine bağlı, çağın gereklilikleri ile donanmış, bilgili, kültürlü, her alanda kendisini geliştiren, teknolojiyi en iyi şekilde kullanan, tasarlayan, üreten, medeniyet kurucusu bilge nesiller olarak yetiştirebilmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Sizlerden de çok çalışmanızı, gayret göstermenizi, sahip olduğunuz imkânları en iyi şekilde değerlendirmenizi istiyoruz" dedi.

Öğrencilerin sorularını cevaplayan Erdoğan ve Ertem, daha sonra öğrencilerle birlikte iftar yaptı.