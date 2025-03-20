Türkiye Bankalar Birliği Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü ve Alpaslan Çakar, Kurumsal Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Ferhat Pişmaf, Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Yüksel Cesur, Kredi Tahsis ve Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Şükrü Taşçı, Bankacılık Operasyonları ve Kurumsal İletişim Genel Müdür Yardımcısı Emrah Gündüz ve Gaziantep Bölge Başkanı Abdullah Ak, Gaziantep Sanayi Odası’nı (GSO) ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri ile bir araya gelen heyet, bankacılık sistemi ve kredi maliyetlerindeki güncel durum ile sanayi ve üretim konularında istişarelerde bulundu.

Toplantının açılış konuşmasını yapan GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, ‘’Hepimizin ülkemiz için fedakarca çalışması ve buna göre hareket etmesi gereken bir dönemdeyiz. Özveriyle çalışan firmalarımıza yönelik sağlanan ve bundan sonraki süreçte de sağlanacak finansman desteği üretim, istihdam ve ihracatımızın sürdürülebilirliği için büyük önem taşımaktadır. Bankacılık ve reel sektör birlikte yürümesi gereken yapılardır ve Ziraat Bankası’nın bu noktada sunduğu imkanlar çok değerlidir. Bu doğrultuda bugün bizlerle birlikte olan Türkiye Bankalar Birliği Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar’a ve tüm değerli konuklarımıza destekleri ve ziyaretleri için teşekkür ediyorum’’ dedi.

Ziraat Bankası heyeti ile gerçekleştirdikleri toplantının önemli bir fırsat olduğunu dile getiren GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi de, ‘’Özellikle bu dönemde tüm bankalarımızdan aynı yaklaşımı bekliyoruz. Çünkü reel sektör ve finans sektörü iş birliği içinde olmak ve beraber hareket etmek durumundadır. Ülkemiz için var gücü ile çalışan firmalarımız, tüm şartlara rağmen yatırıma, üretime, ihracata, istihdama azami katkıyı yapmaya devam etmektedir. Ziyaretleri için Türkiye Bankalar Birliği Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar’a, beraberindeki Genel Müdür Yardımcılarına ve banka yetkililerine teşekkür ediyorum’’ şeklinde konuştu.

Türkiye Bankalar Birliği Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar da yaptığı konuşmasında, "Bizler Ziraat Bankası olarak ülkemizin en köklü ve güçlü bankasıyız. Reel sektörün üretim, yatırım, ihracat ve istihdamda elde ettiği ve edeceği başarıları bizler de ülkemiz adına çok önemli kazanımlar olarak görüyoruz. Ülkemiz ekonomisi için çok önemli bir şehir konumunda olan Gaziantep’te de reel sektörün destekçisi olmaya devam edeceğiz. Nazik misafirperverlikleri için Gaziantep Sanayi Odası Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Yönetim Kuruluna teşekkür ediyoruz’’ ifadelerini kullandı.