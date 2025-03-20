Eskişehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen Hilye-i Şerif Sergisi, Eskişehir Güzel Sanatlar Galerisi’nde açıldı.

Eskişehir Valiliği, İl Kültür Turizm Müdürlüğü ve Türk Dünyası Vakfı işbirliğiyle hazırlanan sergide, tezhip ve hat sanatından çeşitli çalışmalar yer aldı. Sergi kapsamında Eskişehirli hat ve tezhip sanatçılarının hayata geçirdiği pek çok kıymetli eser, sanatseverlerle buluştu. Serginin açılışını gerçekleştiren Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, eserleri tek tek inceleyerek eser sahibi sanatçılardan çalışmalarıyla ilgili bilgiler aldı. Vali Aksoy, geleneksel hat ve tezhip sanatını el emeğiyle buluşturan sanatçıları tebrik ederken, eser sanatçıları da sunulan imkanlardan dolayı Vali Aksoy’a ve İl Kültür Turizm Müdürlüğü’ne teşekkürlerini iletti.

Hilye-i Şerif Sergisi, 20 Mart - 14 Nisan tarihlerinde ziyaretçilere açık olacak.