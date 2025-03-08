Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanı Murat Gülşen, Sivas’ta il merkezindeki mesleki eğitim okullarını ziyaret ederek okul idarecileri, öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Sınıf ve atölyeleri ziyaret ederek öğrencilerle sohbet eden Gülşen, gelişen ve değişen dünyada mesleki eğitimin ve meslek lisesi mezunlarının önemli bir yeri olacağına vurgu yaptı.

Ahilik kültürünün önemine değinen Gülşen, "Sizler, ülkemizin nitelikli iş gücünü oluşturacak ve kalkınma sürecine önemli katkılar sağlayacaksınız. Sizlerin ahilik kültürüyle yoğrularak kendinizi en iyi şekilde geliştirmenizi, millî ve manevi değerlerine bağlı bireyler olarak ülkemizin geleceğine yön vermenizi arzuluyoruz" dedi.

Sivas’ta açılan Bilişim Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Ortaokulunu da ziyaret eden Gülşen, öğrencilere gelecek hedefleri ve mesleki eğitim ile ilgili düşüncelerini sordu. Daha sonra okul idarecileri ve öğretmenlerle bir araya gelen Gülşen, mesleki eğitimin önemine vurgu yaptı. Sivas’ın mesleki eğitimde güçlü bir altyapısı ve potansiyeli olduğuna vurgu yapan Gülşen, "Tüm ülkemizde olduğu gibi Sivas’ta da mesleki eğitime güçlü bir yönelim var. Bunda sizlerin payı çok büyük. Sizlerin emek ve gayretleri ile çocuklarımızı en iyi şekilde yetiştirecek, ülkemizin geleceğine güçlü bir katkı sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Gülşen, okul idarecileri ve öğretmenlerin, görüş, öneri ve taleplerini dinledi.