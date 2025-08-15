Sivas Millî Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, "Eğitim Paydaşları Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Sivas Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu’nda düzenlenen çalıştaya, Vali Yardımcısı İlhami Doğan, Millî Eğitim Müdürü Fatih Erdoğan, birim amirleri, ilçe millî eğitim müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler, veliler, öğrenci temsilcileri ve STK temsilcileri katıldı.

İl genelindeki eğitim hizmetlerinin niteliğini artırmak, sorunları tespit etmek ve çözüm önerileri geliştirmek amacıyla düzenlenen çalıştay saygı duruşunda bulunulmasının ardından okunan İstiklal Marşı ile başladı.

Programın açış konuşmasını Millî Eğitim Müdürü Fatih Erdoğan gerçekleştirdi. Çalıştayın amacının eğitimde ortak aklı harekete geçirmek olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Eğitimde kaliteyi yükseltmek için tüm paydaşlarımızın görüş ve önerileri bizim için çok değerli. Bir ülkenin varlığını devam ettirmesinin temelini oluşturan eğitim, bireyin ve toplumun gelişmesini sağlayan millî ve manevi değerlerini nesilden nesile aktaran oldukça önemli bir süreçtir. Bu sürecin sağlıklı bir şekilde ilerleyebilmesi öğretmen, öğrenci, veli ve idareciler başta olmak üzere toplumun her kesimine büyük sorumluluklar yüklenmektedir. Bu bilinç ile bizler bugün eğitim paydaşları çalıştayımızda tüm paydaşlarımızı Sivas’ta aynı masa etrafında bir araya getirdik. Çünkü biliyoruz ki Sultan Şehir Sivas gibi camileri ile medreseleri ile her dönem eğitimin kalbi olan bir şehirden eğitim- öğretim faaliyetlerini yalnızca yazılı bir müfredat çerçevesine hapsetmek öğrencilerimiz için büyük bir haksızlık olacaktır. Bizler istiyoruz ki okullarımızda eğitim-öğretim faaliyetleri kadar sosyal, kültürel çalışmalara da yer verelim. Bugün burada eğitim paydaşlarımız ile okul- veli iletişimi, akademik başarı, kantin, toplu taşıma hizmetleri, okul güvenliği, sosyal, kültürel faaliyetler gibi konuları kapsamlı bir şekilde ele alacağız." dedi.

Erdoğan, çalıştayda görev alan tüm paydaşlara emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Erdoğan’ın konuşmasının ardından katılımcılara hitap eden Vali Yardımcısı İlhami Doğan ise, çalıştayda görev alan tüm katılımcıları tebrik etti. Doğan, yapılan çalıştayın büyük önem arz ettiğini belirterek; "Bugün burada, Sivas’ımızın eğitim alanındaki hedeflerini, mevcut durumunu ve geleceğe yönelik stratejilerini istişare etmek üzere bir aradayız. Eğitim Paydaşları Çalıştayının, ilimizde eğitim hizmetlerinin kalitesini yükseltme yolunda önemli bir adım olduğuna inanıyorum. Eğitim, toplumların gelişmesinde en temel unsurdur. Bir ülkenin sahip olduğu en büyük güç, iyi yetişmiş, donanımlı ve ahlaklı bireylerdir. Bu noktada, öğretmenlerimizden yöneticilerimize, velilerimizden sivil toplum kuruluşlarımıza kadar herkesin bu sürece katkısı çok önemlidir. Bugün burada yapılacak görüşmeler, sadece sorunları tespit etmekle kalmayacak; aynı zamanda somut, uygulanabilir çözüm önerilerini ortaya koyacaktır. Hepimizin ortak amacı; çocuklarımızın akademik başarılarının yanı sıra millî ve manevi değerlerle donatılmış, özgüvenli, üretken bireyler olarak yetişmesidir" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Doğan ve Erdoğan çalıştayın gerçekleştirildiği salonda katılımcılar ile bir araya geldi.