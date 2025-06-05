Sivas Millî Eğitim Müdürü Fatih Erdoğan, Şehit Ahmet Eyce Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti.

Atık malzemelerle oluşturulan Geri Dönüşüm Kütüphanesi ile alan atölye ve laboratuvarlarını gezerek incelemelerde bulunan Erdoğan, öğrencilerle sohbet etti.

Erdoğan, Sıfır Atık Projesi kapsamında, kullanım dışı kalmış gıda maddelerinin çeşitli aşamalardan geçirdikten sonra kedi ve köpek maması olarak tekrar kullanıma kazandırılması amacıyla okul bünyesinde oluşturulan kedi ve köpek maması üretim tesisini de ziyaret etti. Marka tescili alınarak üretimi yapılan ve Sivas Mama (SİMA) adıyla okulun döner sermaye işletmesi üzerinden satışa sunulan mamaların ar-ge, üretim ve pazarlama süreçleri hakkında bilgi alan Erdoğan, projenin hayata geçirilmesinde emeği olan okul idarecilerini, öğretmenleri ve öğrencileri tebrik etti. Erdoğan, hayvan sağlığı ve yetiştiriciliği alanında gerçekleştirilen diğer ar-ge ve üretim çalışmalarını da yerinde inceleyerek bilgi aldı.

Daha sonra okulda görev yapan öğretmenlerle bir araya gelerek sohbet eden Erdoğan, mesleki eğitimin önemine vurgu yaptı. Meslek liselerinin eğitim-öğretim sürecinin dışında üretim konusunda da önemli çalışmalar yürüttüğünü belirten Erdoğan, "Tüm bu süreçler öğrencilerimizin bilgi ve becerilerine önemli katkılar sağlamakta, öğrencilerimiz eğitim sürecindeki tüm incelikleri aynı zamanda üreterek de deneyimleyebilmekte. Okulumuz özelinde yürütülen çalışmaları çok değerli ve önemli buluyorum. Mesleki eğitimi ülkemizin geleceği olarak görüyoruz. İnşallah, sizlerin bu emek ve gayretleri ile çocuklarımızı millî ve manevi değerlerine bağlı, bilgili, kültürlü, donanımlı, teknolojiyi en iyi şekilde kullanan, tasarlayan ve üreten bireyler olarak geleceğe hazırlayacağız. Her birinize emekleriniz ve özverili çalışmalarınız için teşekkür ediyorum." dedi.

Erdoğan, öğretmenlerin görüş, öneri ve taleplerini de dinledi.