Antalya Belek’te çalışmalarını sürdüren Sivasspor, bir günlük iznin ardından bugün öğlen saatlerinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti.

Antalya kampının 7. gününde Teknik Direktör Ömer Erdoğan ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınma hareketleriyle başladı. Ardından rondo ve geçiş oyunları üzerinde çalışan Yiğidolar, fiziksel çeviklik ve çabukluk antrenmanıyla devam etti. İdman, turnuva formatında yapılan maçla sona erdi.

Kırmızı-beyazlılar akşam antrenmanıyla hazırlıklarına devam edecek.