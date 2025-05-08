Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında Bodrum FK ile sahasında karşılaşacak olan Sivasspor, bu mücadelenin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5’e 2 pas çalışması yapan kırmızı-beyazlılar, dar alan oyun ve taktik maçla idmanı tamamladı.

Kırmızı-beyazlılar yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürecek.

Kızılırmak İlkokulu öğrencileri antrenmanı ziyaret ederek, futbolcularla bir araya geldi.