Sivas Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Ramazan ayını fırsat bilerek farklı illerden gelen ve halkın manevi duygularını sömüren dilencilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonlarda dilencilere 78 bin TL para cezası uygulandı.

Sivas’ta din istismarcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Camiler ve kalabalık noktaları mesken tutan dilenciler Sivas Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince toplanarak haklarında yasal işlem yapıldı. Yıl boyunca yapılan denetimlerde toplam 80 işlem gerçekleştirilirken, 78 bin 160 TL para cezası uygulandı. Dilencilerin vatandaşlardan topladıkları 17 bin 245 TL tutarındaki para ise mülkiyet olarak kamuya geçirildi.

Sivas Belediyesi vatandaşlara yaptığı uyarıda, "Mübarek Ramazan ayının manevi atmosferini fırsata çevirmek adına şehrimize toplu şekilde gelen kişilere para vermenin, bu tür istismarın sürmesine neden olacağından dilencilere itibar edilmemesi önemle rica olunur" ifadelerine yer verildi.