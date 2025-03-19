Kayseri’de etkili olan kar yağışıyla beraber kent beyaza büründü.

Kayseri’de öğle saatlerinden sonra yağmaya başlayan kar etkisini artırdı. Yağan kar ile beraber kent beyaza büründü. Belediye ekipleri çalışma yolları açık tutmak için çalışma başlattı. Yapan kar ile beraber kardan adam yapan Mehmet Demirdoğan da, kentte 1 hafta öncesinde kadar hava sıcaklıklarının arttığını, kısa kollu kıyafetler giydiklerini ama "Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır" atasözünün gerçek olduğunu dile getirdi.

Öte yandan, Tomarza ve Develi ilçelerinde de kar yağışı etkili oldu.