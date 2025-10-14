Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nin hamisi, hayırsever işadamı Sıtkı Davut Koçman isminin verildiği Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde Üniversite ve Sıtkı Koçman Vakfı işbirliğinde düzenlenen tören ile anıldı.

Üniversite Atatürk Kültür Merkezi 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri salonunda düzenlenen Sıtkı Davut Koçman’ı anma töreni hayırsever işadamının yaşamından kesitlerin yer aldığı belgesel gösterimi ile başladı. Törende Sıtkı Davut Koçman 4. Ulusal Resim Yarışması Sergisi ve Sıtkı Davut Koçman fotoğraf sergisi de yer aldı. Yarışmada dereceye girenlerin ödülleri düzenlenen anma töreninde verildi.

Törene Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, Sıtkı Davut Koçman’ın torunu Sıtkı Koçman Vakfı Başkanı Alan Perese, Menteşe Belediye Başkan Vekili Seda Uslu, Rektör Yardımcıları Vakfı Yönetimi, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Törende konuşan Muğla Sıtkı Koçman Vakfı Başkan Mustafa Acar, "Vakfımızın kurucusu, hayırsever işadamı Sıtkı Davut Koman’ı ölümünün 20. yıl döneminde saygıyla, minnetle, şükranla anarken, çağdaş eğitime, üniversitemize ve Muğla’mıza yaptığı hizmetler hiçbir zaman unutulmayacak. Bizler de onun bıraktığı yoldan aynı şevk ve heyecanla hizmet vermeye devam edeceğiz. Öncelikle sevdalısı olduğu Muğla’ya ve kuruluşundan itibaren Muğla Üniversitemize büyük katkı sağlamış, 100 bin metrekare bir kapalı alan kazandırmıştır. Bu destek devam etmektedir. Merhum Sıtkı Davut Koçman bir Muğla sevdalısıdır. ‘Ben burada kazandım, Muğla’ya, Üniversiteye ve çağdaş eğitime destek olacağım’ diyerek bu duygusunu paylaşmıştır" dedi.

Sıtkı Davut Koçman, yalnızca kazancını paylaşan bir hayırsever değil; aynı zamanda eğitimin, emeğin ve insan sevgisinin gücüne inanan örnek bir insandı. Cumhuriyetin ilk yıllarında aldığı mühendislik eğitimiyle başladığı yolculuğunu, ülkesinin kalkınmasına adadığı uzun bir ömürle taçlandırmıştır. Sıtkı Davut Koçman, eğitime inanan, gençlere umut olan ve geleceğe inşa ettiği değerlerle örnek alınacak bir insandı. Elde ettiği her kazanımı toplumun faydasına dönüştürmeyi, bilgi ve iyiliği kalıcı kılmanın en anlamlı yolu olarak görmüştü. Sıtkı Davut Koçman’ın bizlere bıraktığı en büyük miras, yalnızca binalarda ya da kampüslerde değil; düşünme biçimimizdedir. O, eğitimin gücüyle toplumu dönüştürmeyi, bilginin ve iyiliğin kalıcı olmasını hedeflemiştir. Bu anlayış, üniversitemizi yalnızca bir eğitim kurumu olmaktan çıkarıp, insana, bilgiye ve sanata değer veren bir yaşam alanına dönüştürmüştür. Bugün burada, onun hayal ettiği o vizyonun içinde yaşıyor, üretiyor ve geleceği şekillendiriyoruz. Bu vizyonun bir yansıması olarak, üniversitemiz yalnızca bilim üretmekle kalmıyor; aynı zamanda bilimi, kültürü ve sanatı bir bütün olarak ele alıyor. Merhum Sıtkı Davut Koçman’ı bir kez daha rahmet, minnet ve saygıyla anıyor; sergilenen çalışmaların üniversitemizin kültür ve sanat hayatına kalıcı katkılar sunmasını diliyorum" dedi.

Törende Sıtkı Davut Koçman 4. Ulusal Resim Yarışmasında dereceye girenlerin ödülleri Rektör Prof. Dr. Turhan kaçar, Merhum Sıtkı Davut Koçman’ın torunu Alan Perese ve Sıtkı Koçman Vakfı Başkanı Yardımcısı Mustafa Acar tarafından verildi.