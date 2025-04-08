Kırşehir’in Kaman ilçesinde 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı olan Kuşkalesi mevkisinde kaçak kazı yaptığı belirlenen 7 şüpheli jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Ömerhacılı köyündeki sit alanında kaçak kazı yapıldığına dair ihbar üzerine harekete geçti. Bölgede devriye görevi yürüten ekipler, yapılan kontroller sırasında kazı yapan şahısları tespit etti. Yapılan operasyonda İ.Y., H.Ç., M.P., B.S.., H.B., Y.C. ve L.D. suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Kaçak kazı alanında yapılan aramada; 1 jeneratör, 1 yılan kamera, 1 su pompası, 1 güneş enerjili projektör lamba, 3 el feneri, 50 metre elektrik kablosu ve 20 metre su hortumu ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi.