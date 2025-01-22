Gaziantep’te kız meselesi yüzünden çıkan tartışmada sırtından bıçaklanan 19 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay sonrası kaçan katil zanlısı ise polis ekiplerince yakalandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Şahinbey ilçesi Fidanlık Mahallesi Fıstık Park’ta meydana geldi. İddiaya göre, 19 yaşındaki Mehmet Yasin Deveci, kız meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan Efe Görkem Y. ve yanındaki bir grup şahıs ile tartışma yaşadı. Tartışma kavgaya dönüşürken kavga sırasında Efe Görkem Y. tarafından sırtından bıçaklanan 19 yaşındaki Mehmet Yasin Deveci, ağır yaralandı.

Hastaneye kaldırılan genç kurtarılamadı

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Gaziantep Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılan genç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mehmet Yasin Deveci’nin cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu’nda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Kaçan katil zanlısı yakalandı

Diğer yandan olay sonrası kaçan katil zanlısı 17 yaşındaki Efe Görkem Y. ise Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olay ile geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.