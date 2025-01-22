Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, altyapısından yetişen 17 yaşındaki Manisalı genç yetenek Bulut Uysal ile profesyonel sözleşme imzaladı. İmza töreninde konuşan Bulut, “Kariyerimin en önemli adımlarından birini atıyorum. Bana güvenen, inanan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Manisa Futbol Kulübü, Manisa FK akademisinden yetişen 2007 doğumlu orta saha oyuncusu Bulut Uysal ile profesyonel sözleşme imzaladı. İmza törenine Sportif Direktör Serkan İşyapan katıldı. İmza töreninde konuşan genç futbolcu Bulut Uysal, “Bugün kariyerimin en önemli adımlarından birini atıyorum. Manisa Futbol Kulübü formasıyla profesyonel kariyerime geçtiğim için çok mutluyum. Bana güvenen ve inanan tüm yöneticilerime ve hocalarıma teşekkür ediyorum. Çok çalışıp takımımın başarısı için mücadele edeceğim” dedi.

Serkan İşyapan: “Bulut, yeteneklerine güvendiğimiz bir oyuncu”

Bulut Uysal’a profesyonel kariyerinde başarılar dileyen Sportif Direktör Serkan İşyapan ise, “Bulut Uysal, U17 Takımımızda dikkat çeken çok önemli bir yetenek. Akademimizden yetişen ve A takıma katılan oyuncular her zaman çok değerlidir. Bulut’un önümüzdeki süreçte çok başarılı olacağına yürekten inanıyorum ve Manisa Futbol Kulübü formamızla başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.