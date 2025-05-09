TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, için memleketi Adıyaman’da taziyeler kabul edildi.

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Adıyamanlı TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Adıyaman Merinos Taziye Evi’nde taziye kabulü gerçekleştirildi.

DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, milletvekilleri, DEM Parti il başkanları, partililer ve çok sayıda kişinin yer aldığı taziye evinde Sırrı Süreyya Önder için dualar okundu.

Sırrı Süreyya Önder’in annesi Zeliha Önder, DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan’a sarılırken gözyaşlarına hakim olamadı. Buldan ve Önder, bir süre birbirine sarılıp gözyaşı dökerek acılarını paylaştı.