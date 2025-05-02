Şırnak’ta bir vatandaşın parmağında sıkışan yüzük, sağlık ve itfaiye ekiplerinin ortak çalışmasıyla çıkarıldı.

Şırnak merkezde oturan D.Ö., yüzüğü parmağında sıkışınca Şırnak Devlet Hastanesine başvurdu. Hastane personelinin müdahalesi yetersiz kalınca Şırnak Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istendi. Sağlık çalışanlarıyla birlikte dikkatli bir çalışma yürüten ekipler yüzüğü parmağa zarar vermeden çıkardı. Müdahale sonrası .Ö.’nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.