Şırnak Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından, Denetimli Serbestlik Kurumu’nun kuruluşunun 20’nci yılı dolayısıyla emniyet ve jandarma personeline yönelik koordinasyon toplantısı düzenlendi.

Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya, il merkezi ve ilçelerde görev yapan 100 kolluk personel katıldı. Toplantıda, Cumhuriyet Savcısı Deniz Şahin ve Denetimli Serbestlik Müdürü Nilay Durgun tarafından sunumlar yapıldı.

Sunumlarda; denetimli serbestlik uygulamaları, adli kontrol süreçleri ile elektronik izleme sisteminin işleyişine ilişkin bilgilendirmelerde bulunuldu. Ayrıca kurumlar arası koordinasyonun artırılmasına yönelik karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantı, Cumhuriyet Savcısı Deniz Şahin’in konuşmasıyla sona erdi.