Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde etkili olan sağanak yağış, ulaşımı olumsuz etkiledi. İlçeye bağlı Günyüzü ve Taşarası köylerinde günlerdir devam eden yoğun yağışlar, birçok bölgede heyelana neden oldu.

Beytüşşebap-Şırnak kara yolunda dev taşların yola düşmesi sonucu ulaşım tamamen durdu. Bölgede görevli ekipler, yolu yeniden trafiğe açmak için çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşların ve sürücülerin dikkatli olmaları istenirken, yetkililer alternatif güzergahlar hakkında bilgi veriyor. Çalışmaların kısa sürede tamamlanmasıyla yolun yeniden güvenli şekilde ulaşıma açılması hedefleniyor.