Şırnak'ta kaçakçılık ve narkotik operasyonlarında hakkında işlem yapılan 69 kişiden 5'i tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube, Narkotik Şube ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince istihbari çalışmalar sonucunda 9-15 Mart tarihlerinde kent merkezi, 6 ilçe ve Habur Gümrük Sınır Kapısında operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda 78 adet ecstasy, 41 gram eroin maddesi, 10 gram metamfetamin maddesi, 6 gram skunk maddesi, 5 adet bong aparatı 186 bin adet kaçak sigara, 13 bin 600 adet elektronik sigara tütünü, 122 adet elektronik sigara, 3 kilogram tütün, 1 adet sahte ehliyet, 155 adet emtia, 26 adet tabanca şarjörü, 5 adet silah gövdesi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon 200 bin lira olduğu öğrenilirken, operasyonlarda 69 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken diğerleri hakkında yasal işlem yapıldı.