Şırnak'ın Cizre ilçesinde Müftülük ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) şubesi tarafından geleneksel hale getirilen 'Yetim Gülerse Cizre Güler' Projesi kapsamında, hayırseverlerin desteğiyle bin yetim çocuğa bayramlık kıyafet hediye edildi.

Cizre İlçe Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı koordinesinde düzenlenen etkinlik, bu yıl 10'uncu kez gerçekleştirildi. İlçe genelinde cami imamları ve vaizeler tarafından titizlikle tespit edilen bin yetim çocuk, bayram öncesi unutulmadı. Velileriyle birlikte anlaşmalı mağazaya gelen çocuklar, kendi beğendikleri elbise ve ayakkabıları seçerek bayram sevincini erkenden yaşadı.

'Yetimler bize Allah'ın emanetidir'

Mağazada çocuklarla yakından ilgilenen ve onlara kıyafet seçiminde yardımcı olan Cizre İlçe Müftüsü Süleyman Baran, projenin tamamen hayırseverlerin teveccühüyle büyüdüğünü belirtti. Müftü Baran, 'Biz yetim bir peygamberin ümmetiyiz. Allah Kur'an-ı Kerim'de, 'Biz seni yetim bulup barındırmadık mı?' buyuruyor. Dolayısıyla yetimlere sahip çıkmak hepimizin boynunun borcudur. Onların başını okşamak, bayramlarına sevinç katmak bizim görevimizdir' dedi.

Bu yılki yardım tutarının her bir çocuk için bin lira olarak belirlendiğini ifade eden Baran, konuşmasını şöyle sürdürdü:

'Her yıl Ramazan ayında yaklaşık bin ile bin 200 yetim evladımıza giyim yardımı ulaştırıyoruz. Hayırseverlerimiz ne kadar destek verirse biz de o kadar çok çocuğumuza ulaşırız. Bu yıl da bin evladımızı giydirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bizler burada sadece bir köprü vazifesi görüyoruz; zekat sahiplerini yetimlerimizle buluşturuyoruz.'

Projenin mutfağında büyük bir ekibin olduğunu vurgulayan Baran; Ulu Cami İmamı Murat Denli, emekli imam Şükrü Asan, ilçe vaizeleri ve kadın teşkilatlarına teşekkür ederek, tüm Cizre halkını bu hayır kervanına destek olmaya davet etti. Kıyafetlerini alan çocukların ve ailelerinin mutluluğu objektiflere yansırken, program yapılan duaların ardından sona erdi.