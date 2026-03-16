Şırnak'ın Cizre ilçesinde Nuh'un Gemisi 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencileri, hazırladıkları Ramazan kolilerini ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırarak paylaşma ve dayanışma bilincini yerinde öğrendi.

Cizre İlçe Müftülüğü bünyesinde eğitim veren Nuh'un Gemisi 4-6 yaş Kur'an kursunda eğitim gören minik öğrenciler, Ramazan ayının manevi iklimine uygun anlamlı bir projeye imza attı. Ailelerinin de desteğiyle bir araya gelen minikler, ihtiyaç sahipleri için 21 adet yardım kolisi hazırladı. Kurs binasında toplu halde hazırlanan koliler, daha sonra öğretmenler eşliğinde önceden belirlenen ihtiyaç sahibi ailelerin kapısına götürüldü. Minik elleriyle kolileri taşıyan öğrenciler, sadece yardımlaşmayı değil, toplumsal dayanışmanın önemini de bizzat yaşayarak tecrübe etti.

En Güzel Etkinliklerini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden kurs yöneticisi Esra Çiçek, 'Kurs olarak, özellikle Ramazan ayında olmamız hasebiyle çocuklar arasında paylaşma, yardımlaşma ve birbirine destek olma bilincini aşılama adına son zamanlarda yaptığımız etkinliklerin en güzeli olan Ramazan kolisi hazırlamayı bugün gerçekleştirmiş olduk. Öğrencilerimizin ve velilerimizin katkılarıyla toplamda 21 tane koli hazırladık elhamdülillah. Bu kolileri hazırlarken çocuklarda yardımlaşma, dayanışma ve bilhassa birbirine destek olma duygusunu pekiştirmek istedik. Öğrencilerimiz, kendileri dışında maddi durumu zayıf insanların var olduğunu ve onlara destek olmaları gerektiğini bu bilinçle öğrenmiş oldu'' dedi.

Geçen yıla oranla bu yıl projeyi bir adım ileri taşıdıklarını belirten Çiçek, 'Geçen sene sadece maddi olarak para toplama ve koli hazırlama aşamasında kalmıştık. Bu sene bir artı olarak çocukları bizzat yardıma muhtaç olan ailelerle tanıştırdık. Bugün çocukları gören ailelerin yüzlerinde çok güzel bir tebessüm oluştu. Amacımız Ramazan ayının özünü yaşatabilmekti. Bu yaş grubundaki çocuklara sadece teorik anlatım yapmak yeterli değil, uygulamada bunları öğretmek biz öğretmenlerin en büyük vazifesidir' diye konuştu.

Ziyaretler sırasında minik öğrencilerin heyecanı ve yardım ulaştırılan ailelerin mutluluğu objektiflere yansıdı.