Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla düzenlenen iftar programında tıp dünyasının temsilcileriyle bir araya geldi. Programda, meslekte uzun yıllar görev yapan hekimler ile yılın sağlık çalışanlarına plaket takdim edildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa Sakarya Valisi Rahmi Doğan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hasan Erbağ, rektörler, ilçe sağlık müdürleri, hastane başhekimleri, doktorlar ve tıp fakültesi öğrencileri katıldı. Program öncesinde sağlık çalışanlarına gül takdim eden Başkan Alemdar, tüm camianın bayramını kutladı.

'Sağlık ordumuz her türlü desteği hak ediyor'

Sağlık çalışanlarının pandemi ve afet dönemlerindeki özverisine dikkat çeken Başkan Yusuf Alemdar, yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

'İnsan sağlığı için en kritik görevi üstlenen sağlık çalışanlarımızın fedakârlığına pandemi ve afet dönemlerinde hep birlikte şahit olduk. Bir hekimin yaklaşımı, bazen bir insanın hayata tutunmasına vesile olabiliyor. Bu hizmet sadece bilimsel değil, aynı zamanda büyük bir vicdan ve maneviyat sorumluluğudur. Mesleğine yıllarını vermiş duayen isimlerle genç hekim adaylarımızı bir arada görmek çok kıymetli. Tecrübeli hekimlerimizin birikimi, mesleğe yeni adım atan gençlerimize rehber olacaktır.'

'Türkiye sağlık alanında ileri seviyede'

Sakarya Valisi Rahmi Doğan ise Türkiye'nin sağlık yatırımları ve insan kaynağı ile parmakla gösterilen bir noktaya geldiğini belirterek, 'Modern hastanelerimizin yanı sıra en büyük gücümüz vefalı sağlık çalışanlarımızdır. Devlet olarak sizlerin emeğinin farkındayız' dedi. İl Sağlık Müdürü Kayhan Özdemir de sağlık sistemine güç katan tüm personellere teşekkürlerini sundu. Program, meslekte kıdemli olan duayen hekimlere ve başarı gösteren personellere günün anısına sunulan plaket töreni ile sona erdi.