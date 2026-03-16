Samsun'un Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, ilçenin her noktasına hizmet götürmek için kararlı olduklarını ve gitmedik sokak, dokunmadık gönül bırakmayacaklarını söyledi.

Terme Belediyesi, ilçe genelinde sürdürdüğü ulaşım seferberliğine Çanaklı Mahallesi ile devam ediyor. Çanaklı Mahallesi 1. Sokak'ta zemin hazırlıkları tamamlanan 1 kilometrelik beton yol çalışması için ilk kazma vuruldu. Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, çalışmaları Çanaklı Mahalle Muhtarı İsmail Yılmaz ve mahalle sakinleriyle birlikte yerinde inceleyerek teknik ekipten bilgi aldı.

Çalışmaların startını veren Başkan Şenol Kul, Terme'nin modern bir çehreye kavuşması için sahada aralıksız çalıştıklarını vurguladı. Kul, 'Çanaklı Mahallemiz 1. Sokak'ta zemin hazırlıklarını bitirdiğimiz 1 kilometrelik beton yol projemize başladık. İlçemizin dört bir yanında hemşehrilerimizin daha güvenli ve konforlu ulaşım sağlaması için ekiplerimizle birlikte sahadayız. Hedefimiz, Terme'mizin her mahallesine hak ettiği kaliteli hizmeti ulaştırmaktır. İlçe başkanımız ve muhtarımızla birlikte sahadaki çalışmaları koordine ediyoruz. Bizim temel prensibimiz; hizmet gitmedik sokak, dokunmadık gönül bırakmamaktır. Çanaklı Mahallemize ve ilçemize hayırlı uğurlu olsun' dedi.

Çanaklı Mahalle Muhtarı İsmail Yılmaz ise mahalledeki ulaşım sorununun beton yol çalışmasıyla kalıcı olarak çözüleceğini ifade ederek, desteklerinden dolayı Belediye Başkanı Şenol Kul'a ve ekibine mahalle halkı adına teşekkür etti.