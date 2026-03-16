Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, hafriyat alanlarında incelemelerde bulunarak atıl durumdaki eski maden ocaklarının rehabilitasyonu, yeni depolama sahaları ve çevre düzenlemeleriyle kentte yeşil dönüşüm çalışmalarının kararlılıkla sürdüğünü açıkladı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde yürütülen Hafriyat Yönetimi Projesi kapsamında kazı alanlarının daha etkin denetimi ile kaçak dökümlerle mücadele başarıyla sürdürülüyor. Çevreyi koruyan ve atıl alanları yeniden doğaya kazandıran projelerle ilgili çalışmalar hızla devam ederken Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan hafriyat alanlarında inceleme yaptı.

Eski maden ocağı doğaya kazandırılıyor

Atakum ilçesi Alanlı Mahallesi'nde atıl durumda bulunan eski bir maden ocağının hafriyat toprağı ile doldurularak yeniden doğaya kazandırılması projesi kapsamında Orman Genel Müdürlüğü nezdinde yürütülen 'Rehabilitasyona Hazırlık Maksatlı Toprak Dolgu İzni' süreci tamamlandı. Bu çalışma ile bölgede ilk kez orman niteliği taşıyan eski bir maden ocağı rehabilite edilerek doğaya kazandırılmış olacak. Proje ile hem çevresel iyileştirme sağlanacak hem de atıl durumda bulunan alan kontrollü şekilde değerlendirilecek.

Alanlı Hafriyat Depolama Sahası, çevre sorununa çözüm olacak

Atakum ilçesi Alanlı Mahallesi'nde hizmet verecek Alanlı Hafriyat Depolama Sahası inşaat faaliyetlerinin ve hafriyat üretiminin yoğun olduğu bölgede yaşanan kaçak ve izinsiz dökümler sonucu oluşan çevre kirliliğinin önüne geçilmesine önemli katkı sağlayacak. Aynı zamanda bölgede uzun süredir hissedilen hafriyat depolama sahası ihtiyacına da büyük ölçüde çözüm üretecek. Projenin tamamlanmasının ardından gerçekleştirilecek ağaçlandırma ve rehabilitasyon çalışmaları ile de ilgili alan, şehre nefes aldıracak yeni bir yeşil alana dönüşecek.

Batı Park'ta çevresel sorunlar çözülecek, yeni yeşil alanlar artacak

Batı Park bölgesinde yaşanan çevresel sorunların giderilmesi ve alanın yeniden düzenlenmesi amacıyla hazırlanan Batı Park İkinci Kısım Rekreasyon Projesi kapsamında ise Kürtün Irmağı'nın denizle birleştiği noktada biriken sedimentler temizlenecek ve suyun sağlıklı akışını sağlamak amacıyla kanal ağzı yeniden düzenlenecek. Kenan Şara Köprülü Kavşağı bölgesinde yeşil alan miktarını artırmaya yönelik dolgu ve peyzaj düzenlemeleri gerçekleştirilecek.

'Çalışmalarımız sürüyor'

'Sürdürülebilir çevre politikalarımız doğrultusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz' diyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, 'Biz Samsun'da yalnızca bugünü değil, yarını da planlayarak çalışıyoruz. Şehrimizin doğal kaynaklarını koruyan, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir bir şehir yönetimi anlayışıyla hareket ediyoruz. Hafriyat Yönetimi Projesi de bu vizyonun önemli bir parçası. Samsun'da yeşil dönüşümü adım adım gerçekleştiriyoruz. Dijital dönüşüm hamlesi ile hem kazı alanlarını daha etkin denetlenebiliyor hem kaçak dökümlerle mücadelemizi daha etkin ve kapsamlı sürdürebiliyoruz. Bu dönüşümle yine sektörün ihtiyaçlarını karşılayacak yeni hafriyat sahalarının planlamasını da daha profesyonel ve çevreci bir yaklaşımla ele alabiliyoruz. Çalışma kapsamında; madencilik faaliyetleri sonucu doğal yapısı bozulmuş orman alanları, tahrip edilmiş mera ve tarım arazilerinin hafriyat toprağı değerlendirilerek o alanlar doğal yapısına uygun şekilde yeniden rehabilite edilecek. İnceleme yaptığımız Atakum ilçesi Alanlı Mahallesi'ndeki atıl durumda bulunan eski bir maden ocağı da bu örneklerden biri. Bölgede ilk kez orman niteliği taşıyan eski bir maden ocağı rehabilite edilerek doğaya kazandırılmış olacak. Yine uygulama kapsamında ele alacağımız bölgelerden biri de Batı Park. Batı Park'ta çevresel sorunlar çözülecek, yeşil alan oranı artacak. Yani biz sürdürülebilir çevre politikalarımız doğrultusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu kapsamda çevreyi koruyarak, atıl alanları yeniden doğaya kazandıracak olan Hafriyat Yönetimi projesinin kararlılıkla yürütüyoruz' ifadelerini kullandı.