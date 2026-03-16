Batman kent merkezinde üç katlı bir binanın son katında çıkan yangın mahallede paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangın saat 12.30 sıralarında, Batman Cudi Mahallesi, üç katlı bir binanın en üst katında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, evin tamamını sardı. Çevredeki vatandaşların yoğun dumanı fark ederek durumu ihbar etmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemi alırken Batman Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, alevlere kısa sürede müdahale ederek yangının alt katlara sıçramasını önledi.

Yangın maddi hasar yol çarken yangınla ilgili ekipler inceleme başlattı.