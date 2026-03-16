Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Samsun'da trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı şubat ayı sonu itibarıyla 541 bin 526'ya ulaştı.

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre kentteki araç sayısı bir önceki aya kıyasla 2 bin 232 adet artış gösterdi. Samsun'daki motorlu kara taşıtlarının 261 bin 376'sını otomobiller oluştururken, minibüs sayısı 12 bin 538, otobüs sayısı bin 730, kamyonet sayısı 90 bin 555 ve kamyon sayısı 12 bin 436 olarak kayıtlara geçti. Kentte ayrıca 96 bin 117 motosiklet, 65 bin 469 traktör ve bin 305 özel amaçlı araç bulunuyor.

Şubat ayında bin 694 araç Samsun'da ilk kez trafiğe kaydedilirken, farklı illerden 13 bin 3 aracın devri Samsun'a yapıldı.