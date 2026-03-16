24 Mart Salı günü kendi saha ve seyircisi önünde Beykoz Anadolu'yu konuk edecek olan Elazığspor'da bu maçın hazırlıklarına perşembe günü başlanacak. Yoğun tempoda geçen 5 haftalık periyodu 13 puanla tamamlayan Bordo-Beyazlı ekipte teknik direktör Erkan Sözeri'nin takdiriyle izin süresi uzatıldı ve futbolculara 3 gün izin verildi. Perşembe günü kendi tesislerinde toplanacak olan SÇ Elazığsporlu futbolcular, Beykoz Anadolu maçı hazırlıklarına başlayacak.