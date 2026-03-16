Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde Cumhuriyet İlköğretim Okulu bünyesinde yürütülen 'Bir Avuç İyilik' Projesi, Ramazan ayı kapsamında başarıyla tamamlandı.

Öğrencilerde dayanışma bilincini geliştirmek ve ihtiyaç sahibi ailelere destek olmak amacıyla başlatılan çalışmada, toplam bin 280 kilogram gıda malzemesi hazırlanarak 133 aileye ulaştırıldı. Bu yıl ikinci kez gerçekleştirilen proje, okul yönetimi, öğretmenler, öğrenciler ve velilerin özverili katkılarıyla daha da güçlendi. İhtiyaç sahiplerine umut ışığı olan bu anlamlı dayanışma örneği, yardımlaşmanın toplum üzerindeki olumlu etkilerini bir kez daha ortaya koydu. Projenin önümüzdeki yıllarda da sürdürülerek gelenekselleştirilmesi kararı alındı. Böylece öğrencilerde yardımlaşma ve paylaşma kültürünün kalıcı hale gelmesi hedefleniyor.