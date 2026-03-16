Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ve 'bin aydan hayırlı' olarak kabul edilen Kadir gecesi, Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde dualarla idrak edildi.

Camilere gelen vatandaşlar, gecenin manevi zenginliğini yaşadı. Yatsı ve teravih namazı akabinde camilerde idrak edilen Kadir gecesinde Kur'an- Kerim tilaveti yapıldı, dualar edildi. Dicle İlçe Müftüsü Hüsamettin Ünver, 'Yüce Rabbimizin sonsuz rahmet, bereket ve mağfiretin tecelli ettiği Ramazan-ı Şerif'in son günlerine yaklaşırken Kur'an'da bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen mübarek Kadir gecesine erişmenin sevincini yaşıyoruz. Bizleri böyle kıymetli bir geceye ulaştıran yüce Rabbimize sonsuz hamd-ü senalar olsun. Kadir gecesi, kadrini ve kıymetini Kur'an'dan alan müstesna bir zaman dilimidir. Kadir Gecesi'nin fazileti ve önemi, insanları karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için gönderilen Kur'an-ı Kerim'in bu gece indirilmeye başlamış olmasındandır. Yüce Allah bu gecenin değerini Kadir Suresi'nde 'Biz onu Kadir Gecesi'nde indirdik. Bilir misin nedir Kadir gecesi? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. O gece melekler ve ruh, rablerinin izniyle her bir iş için iner dururlar. O gece tan yeri ağarıncaya kadar esenliktir.' beyanıyla bizlere haber vermektedir. Sevgili Peygamberimiz (sav) de 'Kim inanarak ve sevabını Allah'tan umarak Kadir gecesini ihya ederse geçmiş günahları bağışlanır.' hadis-i şerifiyle, Cenab-ı Hakk'ın bir ömre bedel addettiği bu kutlu geceyi hakkıyla ihya edenleri af ve mağfiretle müjdelemektedir. Kadir gecesinin ihyası, kuşkusuz kalplere huzur ve zihinlere berraklık veren, hayata istikamet kazandıran yüce kitabımız Kur'an'ın kadr u kıymetini hakkıyla idrak etmekle mümkündür. Bu gece yapılacak en büyük amel, Kur'an'ı okumak, anlamaya çalışmak, onun ayetleri üzerinde tefekkür etmek ve ahkâmını hayata taşıma azmini kuşanmaktır. Biliyoruz ki Cenab-ı Hakk'ın yeryüzüne rahmetinin bir tecellisi olan Kur'an, insana hakkı ve hakikati öğreten, adalet, merhamet ve hikmet yolunu gösteren en büyük rehberdir. Onun rehberliğine sarılanlar mutlaka huzura kavuşur. Onun aydınlığında yürüyenler mutlaka selamete ulaşır. Dolayısıyla vahyin nüzulüyle bereketlenen bu gecede bizler, samimiyetle ve kararlılıkla gönlümüzü Kur'an'a açarsak, Rabbimiz bizlere rahmet kapılarını açacak, dünya ve ahiret selameti bahşedecektir. Kadir gecesi, aynı zamanda af ve mağfiret gecesidir. Peygamber Efendimiz (sav), 'Allah'ım, sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affet' duasını bizlere öğreterek bu gecenin bağışlanmak için bir fırsat gecesi olduğuna işaret buyurmuştur. O halde bu kutlu gecede öncelikle hayatımızın kapsamlı bir muhasebesini yaparak ellerimizi Cenab-ı Hakk'ın sonsuz rahmetine açıp nasuh bir tevbe ile hatalarımız için af dileyelim. Bir daha aynı hatalara düşmemek için içtenlikle Allah'ın inayetine sığınıp bu geceyi yeni bir başlangıç için milat kılalım. Rabbimizle, kendimizle ve bütün varlık alemiyle ilişkilerimizi tevhid, adalet, merhamet, emanet, sorumluluk ve güzel ahlak üzere şekillendirmeye söz verelim. Bu duygu ve düşüncelerle aziz milletimizin ve alem-i İslam'ın Kadir gecesini tebrik ediyorum. Bu mübarek gecenin hürmetine başta Gazze ve Filistin olmak üzere bölgemizde ve dünyanın pek çok yerinde zor ve sıkıntılı günler yaşayan kardeşlerimiz için bir kurtuluş imkanı bahşetmesini ve bizleri de buna vesile kılmasını Yyüce Rabbimizden niyaz ediyorum' dedi.