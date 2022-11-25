Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde eczanede çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü.

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde eczanede çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü.

Olay öğlen saatlerinde Ergani ilçesine bağlı Aziziye Mahallesi Egemenlik Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Seyithan Cennet (36) bir eczaneye girdiği esnada kimliği belirlenemeyen kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Saldırıya uğrayan şahıs sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırılırken, yapılan tüm müdahalelere rağmen Seyithan Cennet hayatını kaybetti. Olay yerine gelen polis ekipleri inceleme yaparken, kaçan zanlının yakalanması için arama çalışmaları başlatıldı.