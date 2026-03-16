Vergi Müfettişleri Derneği (VMD) Bursa Şubesi tarafından düzenlenen iftar programında, Bursa'nın maliye ve ekonomi bürokrasisi bir araya geldi. Programda mesleki dayanışma, birlik ve beraberlik mesajları verildi.

VMD Bursa Şube Başkanı Özge Bilgiç'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen iftar organizasyonuna VMD Genel Başkanı Bilal Yüksel, Bursa Denetim Daire Başkanı Ulvi Cantürk Kaya, Bursa Defterdarı Halil Tekin, Bursa Yeminli Mali Müşavirler Odası Başkanı İhsan Akar, Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Hüseyin Halil ile çok sayıda vergi müfettişi ve aileleri katıldı.

Tasavvuf musikisi ile başlayan program, akşam ezanının okunması ve yapılan duaların ardından iftar yemeği ile devam etti.

Programın açılış konuşmasını yapan VMD Bursa Şube Başkanı Özge Bilgiç, İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümünü anarak Mehmet Akif Ersoy ve istiklal kahramanlarını rahmetle andı. Ramazan ayının manevi atmosferinde meslektaşlarıyla bir arada olmaktan memnuniyet duyduğunu belirten Bilgiç, derneğin temel hedefinin üyelerin haklarını en iyi şekilde temsil etmek olduğunu ifade etti.

Bilgiç, derneği sadece resmi bir yapı olmaktan çıkarıp üyelerin kendilerini ait hissedecekleri bir dayanışma ortamına dönüştürmeyi amaçladıklarını belirterek, sosyal faaliyetlerle mesleki birlikteliği güçlendirmeye devam edeceklerini söyledi.

Program kapsamında ayrıca, mesleğe uzun yıllar hizmet ettikten sonra emekliye ayrılan Vergi Başmüfettişlerine teşekkür plaketi takdim edildi.

Bursa maliye protokolünün yoğun katılım sağladığı program, toplu hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.