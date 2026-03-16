Kağıthane Belediyesi'nin Ramazan ayına özel düzenlediği kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında yazar Hayati İnanç ve sanatçı Mustafa Cihat, Kağıthane Meydanı'nda gerçekleştirilen programlarda vatandaşlarla buluştu.

Ramazan ayının manevi atmosferi Kâğıthane'de düzenlenen kültür ve sanat etkinlikleriyle yaşatılmaya devam ediyor. Kağıthane Belediyesi tarafından organize edilen haftasonu programları kapsamında yazar Hayati İnanç söyleşi programıyla vatandaşlarla bir araya gelirken, sanatçı Mustafa Cihat da ezgi dinletisi gerçekleştirdi. Yoğun katılımla gerçekleşen programlarda Hayati İnanç edebiyat, kültür ve ramazanın manevi iklimi üzerine değerlendirmelerde bulundu. Mustafa Cihat ise seslendirdiği ezgilerle katılımcılara duygu dolu anlar yaşattı. Vatandaşlar program boyunca hem keyifli hem de anlamlı anlar yaşadı. Programın sonunda Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin sahneye çıkarak Hayati İnanç ve Mustafa Cihat'a günün anısına çiçek takdim etti. Başkan Öztekin, ramazan ayı boyunca Kâğıthanelileri kültür, sanat ve söyleşi programlarıyla buluşturmaya devam edeceklerini belirterek, hazırlanan etkinlikler kapsamında ay boyunca söyleşi ve kültür programlarının yanı sıra çocuklara yönelik sahne gösterileri ve çeşitli etkinliklerle vatandaşlarla bir araya gelmeyi sürdüreceklerini ifade etti.