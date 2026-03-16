Sivas'ın Divriği ilçesinde UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan yaklaşık 800 yıllık Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası, Kadir Gecesi'nde doldu taştı.

Tarihi Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası'nda Kadir Gecesi dolayısıyla İlçe Müftülüğü tarafından program düzenlendi. Program, teravih namazı öncesinde okunan Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Ardından okunan Mevlid-i Şerif ve ilahilerle camide manevi bir atmosfer oluştu. Tarihi camiyi dolduran vatandaşlar, bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nin huzur ve bereketini birlikte yaşadı. Yoğun katılımın olduğu programda teravih namazının kılınmasının ardından cami çıkışında vatandaşlara tatlı ikram edildi.

Kadir Gecesi'nde camiye gelen bir vatandaş, 'Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi günahların bağışlandığı gündür. Biz de bu vesileyle Mengücekliler'den kalma Divriği Ulu Cami'de kandil gecesini ifa ettik. Rabbim nice kandillere ulaşmayı nasip etsin' dedi.

Anadolu'nun 'El Hamrası'

1228 yılında Mengücek Beyliği döneminde inşasına başlanan ve mimar Ahlatlı Hürrem Şah tarafından inşa edilen Divriği Ulu Cami, taş işçiliği ve mimari detaylarıyla dikkat çekiyor. Cami ve darüşşifa bölümlerinden oluşan ve 1243 yılında tamamlanan Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası, 'Anadolu'nun El Hamrası' olarak da anılıyor. Türkiye'de UNESCO tarafından tescil edilen ilk kültürel miras olma özelliğini taşıyan cami, yaklaşık 9 yıl süren restorasyon çalışmalarının ardından geçtiğimiz yıl yeniden ziyarete açıldı.