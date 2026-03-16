Galatasaray, Brezilya Milli Takımı'na davet edilen Gabriel Sara'yı tebrik etti.

Galatasaray'ın Brezilyalı orta sahası Gabriel Sara, milli takımın Fransa ve Hırvatistan ile oynayacağı hazırlık maçlar için kadroya davet edildi. Sarı-kırmızılılar da bu gelişme sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Brezilya Milli Takımı'na çağrılan Sara için, 'Gabriel Davi Gomes Sara. Brezilya Milli Takımı'na davet edilen Gabriel Sara'yı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz' ifadeleri kullanıldı.