Manisa'nın Kula ilçesinde Yunus Emre ve Tabduk Emre Türbesi'nin bulunduğu Emre Mahallesi'nde Kadir Gecesi'ne özel iftar programı düzenlendi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Kula Belediyesi'nin iş birliğinde Yunus Emre ve Tabduk Emre Türbesi'nin bulunduğu Emre Mahallesi'nde Kadir Gecesi'ne özel iftar programı gerçekleştirildi. Ney konseri ile manevi bir atmosferin oluştuğu programda vatandaşlar hem oruçlarını açmanın hem de Kadir Gecesi'nin faziletini idrak etmenin huzurunu yaşadı. Programda konuşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Kadir Gecesi'nin birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını pekiştiren müstesna bir gece olduğunu belirterek, 'Bu mübarek gecede hemşehrilerimizle aynı sofrada buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Rabbim tuttuğumuz oruçları, yaptığımız ibadetleri kabul etsin. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun' dedi.

Programa Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kula Koordinatörü Adem Yardımcı, siyasi parti ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Öte yandan, geçtiğimiz yıllara kıyasla hava şartları nedeniyle programa katılımın daha az olduğu gözlendi. Program, yapılan duaların ardından sona erdi.

İftar programının ardından Gökçeören Mahallesi'ni ziyaret eden Başkan Dutlulu, mahalle sakinlerinin talep ve sorunlarını dinledi.