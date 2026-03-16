Diyarbakır'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 25 kilo esrar maddesi ile 115 adet Lyrica hap ele geçirildi.
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, il ve ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan kişilere yönelik jandarma sorumluluk sahasında operasyonlar düzenlendi. İcra edilen operasyonlarda 19 olay meydana gelirken, 17 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. Operasyonlar neticesinde 25 kilo esrar maddesi, 115 adet Lyrica hap ele geçirildi.
