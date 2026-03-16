Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) Erzurum Şubesi 4. olağan genel kurulunu 28 Mart Cumartesi saat 13.00'te Palandöken ilçesindeki Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde gerçekleştirecek.

TDED Erzurum Şube Başkanı Murat Ertaş konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ilk olağan genel kurulunu Mart 2017'de yaparak Erzurum'da hizmet vermeye başlayan TDED Erzurum şubesinin, başta TDED Genel Başkanı Ekrem Erdem ve Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in destekleri olmak üzere Erzurum Valiliğinin, üniversitelerin, birbirinden kıymetli STK'lerin desteği ve paydaşlığında geçen 9 yıl boyunca Erzurum'un, ülkemizin ve Türk dünyasının dil, edebiyat, sanat ve kültür hayatına dair çok önemli işlere imza attığını söyledi. En son Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in desteğiyle EBB Dil ve Edebiyat Konağı'nda hizmet vermeye başladıklarını; TDED Erzurum şubesinin kurulduğu günden beri dergileriyle, yayınlarıyla , etkinlikleriyle, yazarlık mektepleriyle, kurslarıyla, okuma gruplarıyla, araştırma konularıyla, basın açıklamalarıyla, paydaş olduğu panel ve sempozyumlarla, tertip ettiği yarışmalarla, konferanslarla başta Türkçemiz olmak üzere şehir, kültür ve edebiyatımıza dair bir enstitü gibi çalıştığını, Türk edebiyatına nice yeni genç kalemler kazandırdıklarını söyleyen TDED Erzurum Şube Başkanı Murat Ertaş, kurulduğu günden bugüne kadar şube yönetimlerinde bulunan her isme, derneğe emeği geçen herkese teşekkür ederek 4. olağan genel kurula da ilk günkü heyecanla hazırlandıklarını belirtti.

TDED Erzurum Şube Başkanı Murat Ertaş açıklamasında şubelerinin 4. Olağan genel kurulunun Ramazan Bayramı'ndan hemen sonraki cumartesi günü, 28 Mart'ta 13.00'te Forum AVM yanındaki Necip Fazıl Kültür Merkezi'nde gerçekleştireceklerini söyleyerek 'Heyecanlıyız evet, bu genel kurulumuzda seçilecek yönetim kurulumuz şubemizin 10. yıl çalışmalarını da gerçekleştirecektir. Şehrimizin eğitim ve kültür camiasını ve şehir protokolümüzü 4. Olağan genel kurulumuza davet ediyoruz. Genel kurulumuza katılımları bizi onore edecektir.' şeklinde konuştu.

TDED Erzurum Şubesi'nin 4. olağan genel kurulunda Murat Ertaş'ın başkanlığa tek aday olarak girmesi bekleniyor.