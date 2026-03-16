Diyarbakır'da jandarma ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 61 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 13 bin 339 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, il ve ilçelerinde 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet kapsamında, ülkeye kaçak yollarla sokulan malzemelerin ticaretini yapan ve nakleden kişilere yönelik jandarma sorumluluk sahasında operasyonlar icra edildi. Yapılan operasyonlarda 46 olay meydana gelirken, 61 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. Operasyonlar neticesinde 40 bin adet makaron, 13 bin 339 paket kaçak sigara, 4 bin adet içi doldurulmuş makaron, 3 bin 200 adet vücut losyonu, 608 adet ayakkabı, 507 adet adaptör, 333 adet elektronik eşya, 155 adet makyaj malzemesi, 122 adet cep telefonu şarj cihazı, 75 adet cep telefonu, 36 adet elektronik sigara ele geçirildi.