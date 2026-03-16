Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 18 Mart'ta sunulmak üzere Gelibolu Yarımadası'ndan alınan toprak, deniz suyu ve Türk bayrağı, Bursalı atletler tarafından Bilecikli sporculara teslim edildi.

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111'inci yıl dönümü dolayısıyla Gelibolu Yarımadası'nda 253 bin şehidin bunduğu bölgeden alınan toprak, deniz suyu ve Türk bayrağından oluşan kutsal emanetler, Bursa'dan sonra Bilecik'e getirildi. Emanetler, Pelitözü Gölpark'ta Bilecikli sporcular tarafından teslim alınırken, sporcular daha sonra kutsal emanetleri Şeyh Edebali Külliyesi'nde Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir'e takdim etti. Demir, Bilecik'i kuruluşun ve kurtuluşun şehri olarak tanımlayarak, 'Çanakkale'den yola çıkan ve 18 Mart'ta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a takdim edilecek olan kutsal emanetleri gençlerimizden teslim aldık. Çanakkale topraklarında 250 bin şehidimizin miras bıraktığı bu emanetler, bu ruh bizi güçlü kılmaya devam edecektir' dedi.

Bilecikli atletlerce Eskişehir'deki gençlere teslim edilecek emanetler, buradan Ankara'ya ulaştırılarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak.