Kağıthane Belediyesi, ilçede artan araç yoğunluğunu azaltmak ve vatandaşların park sorununa çözüm üretmek amacıyla yeni otopark projelerini hayata geçiriyor. İlçenin farklı mahallelerinde planlanan dört yeni otopark alanı ile Kağıthane'nin otopark kapasitesi önemli ölçüde artırılacak.

Kağıthane Belediyesi tarafından hayata geçirilecek projeler kapsamında Merkez Mahallesi Ayazma Caddesi, Çağlayan Mahallesi Bahtiyar Sokak, Sultan Selim Mahallesi Hümeyra Sokak ve Şirintepe Mahallesi Acıyonca Sokak'ta yeni otopark alanları oluşturulacak. Modern şehircilik anlayışıyla tasarlanan projelerde engelli araçları için özel alanlar, elektrikli araçlar için park noktaları ve geniş peyzaj düzenlemeleri de yer alacak. Merkez Mahallesi Ayazma Caddesi'nde yapılacak açık otopark projesi toplam 3 bin 717 metrekarelik alanda inşa edilecek. Projede 143 araçlık otopark kapasitesi bulunurken 8 araçlık engelli otoparkı ve 10 araçlık elektrikli araç park alanı da yer alacak. Ayrıca 615 metrekarelik yeşil alan düzenlemesi yapılacak. Çağlayan Mahallesi Bahtiyar Sokak'ta planlanan açık otopark ise 3 bin 526 m alan üzerinde hayata geçirilecek. Toplam 92 araç kapasiteli otoparkta 4 engelli araç park alanı, 4 elektrikli araç park alanı ve 7 büyük araç için özel park yeri bulunacak. Proje kapsamında 603 metrekarelik yeşil alan da düzenlenecek.

Sultan Selim Mahallesi Hümeyra Sokak'ta yapılacak açık otoparkta 722 metrekarelik alanda 20 araçlık park kapasitesi oluşturulacak. Projede 2 araçlık engelli park alanı yer alırken ayrıca yaklaşık 47 metrekarelik ilave yeşil alan düzenlemesi yapılacak.

Şirintepe Mahallesi Acıyonca Sokak'ta hayata geçirilecek katlı otopark projesi 192 araçlık kapasitesiyle ilçenin önemli ihtiyaçlarından birine çözüm sunacak. Projede ayrıca yaklaşık 2 bin 300 metrekarelik peyzaj alanı da yer alacak. Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, ilçede otopark sorununu azaltmak amacıyla yatırımların devam ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

'İlçemizde artan araç sayısına paralel olarak otopark ihtiyacını karşılamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda Ayazma Caddesi, Çağlayan Mahallesi Bahtiyar Sokak, Sultan Selim Mahallesi Hümeyra Sokak ve Şirintepe Mahallesi Acıyonca Sokak'ta yeni otopark projelerini hayata geçiriyoruz. Yeni projelerimizle mahallelerimizdeki park sorununu azaltmayı ve şehir içi trafiğini daha düzenli hale getirmeyi hedefliyoruz. Engelli vatandaşlarımızı ve elektrikli araç kullanımını da gözeten modern otopark alanları oluşturuyoruz. Kağıthanemize yeni otoparklar kazandırmaya devam edeceğiz.'

Kağıthane'de son 7 yılda otopark yatırımları artırılarak toplam kapasite önemli ölçüde yükseltildi. Bu kapsamda 440 araç kapasiteli Gültepe-Telsizler-Ortabayır Kapalı Otoparkı, 220 araç kapasiteli Hürriyet Kapalı Otoparkı, 75 araç kapasiteli Merkez Açık Otoparkı ve 71 araç kapasiteli Cendere Yeşil Vadi Otoparkı vatandaşların kullanımına sunuldu. Ayrıca 245 araç kapasiteli Gültepe Kültür Merkezi Otoparkı, 168 araç kapasiteli Çeliktepe Kapalı Otoparkı ve 513 araç kapasiteli Yeni Kültür Merkezi Otoparkı yeniden düzenlenerek hizmet kalitesi artırıldı. Kağıthane Belediyesi tarafından ilçede hizmete sunulan otopark alanları vatandaşların kullanımına sunulmaya devam ediyor. İlçe genelinde Mehmet Akif Ersoy Kapalı Otoparkı, Merkez Nikah Salonu Açık ve Kapalı Otoparkı, Gültepe Kapalı Otoparkı, Çeliktepe Kapalı Otoparkı, Ortabayır Kapalı Otoparkı, Talatpaşa Kapalı Otoparkı, Çağlayan Kapalı Otoparkı, Sultan Selim Kapalı Otoparkı, Seyrantepe Kapalı Otoparkı, Gürsel Kapalı Otoparkı, Yeni Kültür Merkezi Kapalı Otoparkı, Çeliktepe 2 Kapalı Otoparkı, Hürriyet Kapalı Otoparkı ve Ortabayır-Telsizler Kapalı Otoparkı vatandaşlara hizmet veriyor. Bunun yanı sıra Fatih Sultan Mehmet Tabiat Parkı Otoparkı, Belediye Hizmet Binası Otoparkı, Meydan Metro Otoparkı, Yeşil Vadi İstinye Üniversitesi Otoparkı, Hasbahçe Otoparkı, Seyrantepe Açık Pazar Yeri Otoparkı, Yeşil Vadi Cendere Otoparkı ve Kâğıthane Millet Bahçesi Otoparkı da ilçede hizmet veren açık otopark alanları arasında yer alıyor.