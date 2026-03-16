İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden usta tarihçi İlber Ortaylı için Galatasaray Üniversitesi'nde bir tören düzenlendi. Törenin ardından ikindi namazını müteakip Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenleniyor. Ortaylı'nın Türk Bayrağı'na sarılı cenazesi sevenlerinin omuzunda tören için cami avlusuna getirildi. İlber Ortaylı'nın kızı Tuna Ortaylı taziyeleri kabul ediyor.