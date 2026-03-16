Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 'Geleceği İnşa Eden Kadınlar' programı kapsamında Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ni ziyaret ederek teknoloji takımlarının kadın kaptanlarıyla bir araya geldi. Gençlerin geliştirdiği projeleri yakından inceleyen Şahin, roketten insansız hava araçlarına uzanan çalışmaların Türkiye'nin teknoloji hedefleri açısından büyük önem taşıdığını söyledi. Ziyarette sergilenen projeler Başkan Şahin'den tam not aldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 'Geleceği İnşa Eden Kadınlar' programı kapsamında Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ni ziyaret etti. Program çerçevesinde GİBTÜ Bilim ve Teknoloji Yarışmaları Koordinatörlüğü bünyesinde faaliyet gösteren teknoloji takımlarının kadın kaptanlarıyla buluşan Şahin, öğrencilerin yürüttüğü çalışmalar ve yarışma hazırlıkları hakkında bilgi aldı.

Genç mühendis adaylarından dikkat çeken projeler

Üniversite kampüsünde gerçekleşen buluşmada öğrencilerle yakından ilgilenen Başkan Şahin, teknoloji takımlarının ulusal ve uluslararası yarışmalara yönelik hazırlıkları hakkında takım kaptanlarından detaylı bilgiler aldı. Program kapsamında Roket Takımı, Uluslararası İnsansız Hava Araçları Takımı, Formula Student Takımı ve Robolig Takımı kaptanları yürüttükleri projeleri tanıtarak çalışmalar hakkında sunum yaptı. Öğrenciler geliştirdikleri mühendislik tasarımları, prototip üretim süreçleri ve yarışmalara yönelik teknik hazırlıkları hakkında bilgi paylaşırken, ortaya koydukları projeler büyük ilgi gördü.

Kadınların teknolojideki başarısı dikkat çekti

Teknoloji takımlarının başında kadın öğrencilerin yer almasının önemine dikkat çeken Başkan Şahin, genç kadınların bilim ve teknoloji alanında daha fazla yer almasının Türkiye'nin geleceği açısından büyük değer taşıdığını ifade etti. Şahin, gençlerin ortaya koyduğu projelerin sadece üniversite için değil, ülkenin teknoloji üretim kapasitesi açısından da önemli olduğunu vurguladı.

Şahin, roket üzerine imza attı

Ziyarette Alp Roket Birliği Roket Takımı tarafından geliştirilen orta irtifa roketi de Başkan Fatma Şahin'e tanıtıldı. Roket hakkında teknik bilgiler alan Şahin, roket üzerine imza atarak öğrencilerin çalışmalarına destek verdi. Gençlerin bilim ve teknoloji alanındaki azmini takdir eden Şahin, yerel yönetimler olarak gençlerin üretim ve inovasyon odaklı projelerini desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

'Gençlerimiz üreten Türkiye'nin teminatıdır'

Ziyarete ilişkin değerlendirmede bulunan GİBTÜ Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir, üniversite olarak öğrencilerin bilim ve teknoloji alanındaki çalışmalarını her zaman desteklediklerini ifade etti. Rektör Demir, 'Üniversite olarak gençlerimizin araştıran, geliştiren ve üreten bireyler olarak yetişmesini önemsiyoruz. Teknoloji takımlarımız ulusal ve uluslararası yarışmalarda üniversitemizi başarıyla temsil edecek projeler geliştiriyor. Özellikle teknoloji takımlarımızın başında kadın öğrencilerimizin yer alması bizler için ayrı bir gurur kaynağıdır. Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin'in öğrencilerimizle bir araya gelmesi gençlerimiz için büyük bir motivasyon olmuştur' dedi.

Buluşmada ayrıca teknoloji projelerinin gelişimi için sağlanabilecek destek ve sponsorluk imkanları üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. Ziyaret, öğrencilerle yapılan sohbetin ardından günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.