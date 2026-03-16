Gaziantep'te 2 gündür etkili olan şiddetli yağmur nedeniyle 7 katlı bir binanın zemin katındaki duvar yıkıldı. Binanın zeminini su basması sonucu garajdaki araç çamur altında kaldı.

Olay, dün gece saatlerinde Şahinbey ilçesinin Narlıtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalledeki 7 katlı bir binanın zemin katının duvarı, şiddetli yağmur sırasında yıkıldı. Duvarın yıkılması sonucu binanın zemin katını su ve çamur bastı. Duvarın yıkılmasıyla birlikte binanın üst tarafında bulunan yol da kısmen çöktü. Binanın zemin katında bulunan otomobille motosiklet çamur içinde kaldı.