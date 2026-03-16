Merkezefendi ilçesi Kayalar Mahallesi'nde tekstil işletmecisine yönelik düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi yaralandı. Polis ekipleri kaçan 3 şüpheliyi Manisa girişinde yakalayarak gözaltına aldı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Kayalar Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana gelen silahlı saldırı mahallede paniğe neden oldu. Tekstil sektöründe faaliyet gösteren iş insanı Selim B., aralarında husumet bulunduğu iddia edilen üç kişinin silahlı saldırısına uğradı. Olay, Kayalar Mahallesi'nde bulunan bir apartman sitesinin içerisinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, bir iş görüşmesi için bölgeye gelen Selim B., kimlikleri belirlenen üç kişi tarafından silahla hedef alındı. Açılan ateş sonucu Selim B. bacağından yaralandı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı iş insanı, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Selim B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayın ardından Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri saldırganların yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin kaçış güzergâhını belirledi. Yapılan takip sonucunda saldırıya karıştığı tespit edilen üç kişi, Manisa girişinde düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.