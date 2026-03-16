Niğde'nin coğrafi işaretli ürünlerinden biri olan tahinli pide, bu Ramazan ayında da iftar ve sahur sofralarının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer aldı.

Kentte yoğun ilgi gören tahinli pide, dayanıklılığı ve tok tutma özelliği sayesinde Türkiye'nin farklı illerine kargo ile gönderilerek Niğde'nin yöresel lezzetini şehir dışına da taşıyor.

Niğde mutfağının önemli tatlarından biri olan ve 2020 yılında Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret belgesiyle tescillenen 'Niğde tahinlisi', özellikle sahur sofralarında tercih edilen ürünlerin başında geliyor. Geleneksel yöntemlerle hazırlanan tahinli pide, hem lezzeti hem de uzun süre bayatlamaması nedeniyle Ramazan ayında daha fazla talep görüyor.

Niğde'de 57 yıldır tahinli pide üretimi yapan Azmi Büte, mesleğe genç yaşlarda başladığını ve bu lezzetin geleneksel yöntemlerle hazırlandığını söyledi. Tahinli pidenin yapım sürecinin emek isteyen bir süreç olduğunu belirten Büte, üretime gece saatlerinde başladıklarını ifade etti.

Büte, 'Gece saat 01.00'de fırına geliyoruz ve sabah saatlerine kadar çalışıyoruz. Tahinli pideyi eski usul yöntemlerle hazırlıyoruz. Bu mesleği ustalarımız Sami Usta ve Sıdıka Usta'dan öğrendik. Onların bize öğrettiği yöntemleri bugüne kadar koruyarak devam ettirdik' dedi.

Niğde tahinlisinin farklı şehirlerde yapılan benzer ürünlerden lezzet ve yapım tekniği açısından ayrıldığını belirten Büte, pidenin tel tel yapısı ve kullanılan malzemelerin kalitesiyle öne çıktığını söyledi. Tahinli pidenin sahurda uzun süre tok tuttuğunu ifade eden Büte, bu nedenle Ramazan ayında talebin daha da arttığını dile getirdi.

Esmer un, şeker, maya, su ve bol miktarda tahin kullanılarak hazırlanan hamurun belirli bir süre dinlendirilmesinin ardından şekil verilerek fırında yaklaşık 10 dakika pişirilmesiyle hazırlanan tahinli pide, dayanıklılığı sayesinde şehir dışından da yoğun ilgi görüyor.

Tahinli pidenin il dışına gönderiminin oldukça fazla olduğunu belirten İbrahim Büte ise Niğde tahinlisinin uzun süre bayatlamaması sayesinde kargo ile rahatlıkla gönderilebildiğini söyledi. İbrahim Büte, 'Niğde tahinlisi diğer illerde yapılan benzer ürünlere göre daha dayanıklı ve lezzetli oluyor. Ramazan ayında talep daha da artıyor. İstanbul'dan Kars'a, Şırnak'tan Edirne'ye kadar birçok şehre gönderim yapıyoruz. Geçtiğimiz yıllarda Kıbrıs'a bile gönderdiğimiz oldu' ifadelerini kullandı.

Tahinli pidenin sade ve şekerli olmak üzere iki farklı çeşidinin bulunduğunu söyleyen Büte, ürünün şu anda 230 liradan satışa sunulduğunu sözlerine ekledi.