Buldan Akçalar Camii'nde Ramazan ayı boyunca mukabele geleneğini sürdüren vatandaşlar, Kadir Gecesinde yapılan hatim duasıyla Kur'an-ı Kerim tilavetini tamamladı.

Denizli'nin Buldan ilçesine bağlı Akçalar Mahallesi Camisinde Ramazan ayı boyunca devam eden mukabele programı, Kadir Gecesi'nde yapılan hatim duasıyla tamamlandı. Ramazan ayı boyunca camide bir araya gelen vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim'i hep birlikte okuyup takip ederek manevi atmosferi birlikte yaşadı.

Kadir Gecesi'nde gerçekleştirilen hatim duasına mahalle sakinleri yoğun ilgi gösterdi. Programda Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından yapılan dua ile Ramazan ayının feyzi ve bereketi paylaşıldı.

Ramazan boyunca mukabele okuyan ve cemaate rehberlik eden hocalara teşekkür eden vatandaşlar, emeklerinden dolayı çeşitli hediyeler takdim etti. Mahalle sakinleri, birlik ve beraberlik içinde geçirilen Ramazan ayının manevi huzurunu yaşadıklarını ifade ederek, bu güzel geleneğin gelecek yıllarda da devam etmesini temenni etti.