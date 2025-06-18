Balıkesir’de Büyükşehir Belediyesi’nin çocukların fiziksel ve sosyal gelişimini desteklemek, amacıyla başlattığı ücretsiz Yaz Spor Okulları’na kayıtlar başladı.

Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği Yaz Spor Okulları’nın kayıtları başladı. İlk günden itibaren yoğun ilgi gören kurslar, aileler ve çocuklar tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı. Voleybol, basketbol, futbol, jimnastik, judo, güreş, modern dans, halk oyunları, atletizm pilates gibi 18 branşta açılan kurslara yüzlerce öğrencinin katılım göstermesi bekleniyor. 6-14 yaş grubundaki çocukların kayıt yaptırabileceği kurslar, Altıeylül, Karesi, Bandırma, Manyas, Gönen ve Edremit ilçelerinde gerçekleşecek.

Kayıtların iki dönem şeklinde gerçekleştirileceği kursların ilk dönemi 27 Haziran’a kadar devam edecek. İkinci dönemi ise 7-19 Temmuz günleri arasında gerçekleştirilecek. Kurslar ise aynı şekilde ilk dönem 30 Haziran-1 Ağustos, ikinci dönem 4 Ağustos-5 Eylül günleri arasında olmak üzere iki şekilde gerçekleştirilecek. Kurslarla birlikte, çocukların yaz tatilini sporla iç içe, daha sağlıklı ve sosyal bir şekilde geçirmesi hedefleniyor.