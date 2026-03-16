Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Belediyesi ile Ayvalık Kent Konseyi iş birliğiyle düzenlenen 'Balıkesir'in Depremselliği ve Yapı-Zemin İlişkisi' konulu konferans vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Ayvalık Belediyesi'ne ait Vural Sineması Nejat Uygur Sahnesi'nde gerçekleşen konferansa, Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki konuşmacı olarak katıldı.

Konferansta; Ayvalık Belediye Meclis Üyesi Havva Taylan, Ayvalık Kent Konseyi Başkanı Halil Coşkun, Ayvalık Kent Konseyi bünyesinde faaliyet gösteren Ayvalık Afet Arama Kurtarma Gönüllüleri (AYKUT) Koordinatörü Gülser Özkan'ın yanı sıra sivil toplum kuruluşları ile siyasi partilerin temsilcileri ve çok sayıda vatandaş hazır bulundu.

Türkiye ile Japonya arasındaki depremsellik konusunu değerlendiren Moriwaki, iki ülkenin de aktif deprem kuşağında yer aldığını belirterek yapı güvenliği ve zemin etüdünün önemine dikkat çekti. Deprem öncesinde alınacak önlemlerin can ve mal kaybını büyük ölçüde azaltabileceğini vurgulayan Moriwaki, özellikle yapı-zemin ilişkisinin doğru analiz edilmesi gerektiğini ifade etti.

Konferansta katılımcılara deprem bilinci konusunda bilgiler veren Moriwaki, Japonya'daki uygulamalardan örnekler paylaşarak Türkiye'de de benzer önlemlerin yaygınlaştırılması gerektiğine işaret etti.

Dünya'da en fazla depremin Çin'de olduğunu kaydeden Moriwaki, 'Bu sıralamada; Japonya dördüncü, Türkiye ise altıncı sırada yer alıyor. Çin'in yüzölçümünün oldukça geniş olması da bu sıralamada birinci olmasının nedenlerinden biri olarak da sayabiliriz. Türkiye ile Japonya arasındaki yüzölçümünü de ele alacak olursak, Türkiye Japonya'dan yüzölçümü olarak iki kat daha büyük. Metrekare bazında ele alacak olursak; Japonya altıncı, Türkiye ise on yedinci sırada yer alıyor. Sıralamada Kıbrıs ise; dünyada dördüncü sırada yer alıyor. Kıbrıs yüz ölçümü olarak küçük ama deprem sayısı olarak büyük bir coğrafya olarak yer alıyor' dedi.

'Yapı denetim sistemiyle binaların deprem dirençleri yükseldi'

Türkiye'de en büyük depremlerden birinin 1939 yılında 7.9 şiddetinde Erzincan'da meydana geldiğini hatırlatan Yoshinori Moriwaki, 'Japonya'nın Fukişima kentinde 2011 yılında 9.1 şiddetinde meydana gelen deprem en güçlü sarsıntılar olarak kayda geçirilmiştir. Hatta sizler bu depremi, bu kentteki nükleer santralde oluşan sızıntı ile hatırlayacaksınız. Ancak dikkat edildiğinde; Fukişima'da 9.1 şiddetindeki depremle, Erzincan'daki depremi kıyaslayacak olursak, Erzincan'daki depremin aşırı yıkıcı olduğunu görebiliriz. 1999'daki Yalova depreminde de bu bölgedeki çok lüks konutların bile çöktüğünü görebiliyoruz. Bu depremin ardından müteahhittin bu binaların malzemelerinden çaldığını ve sağlam yapılar yapılmadığına ilişkin iddialar yer almıştı. Bunun üzerine 2001 yılından 2011 yılına kadar Türkiye'de yapı denetim sistemi başlatıldı. Bu süreç ve sonrasında yapı denetiminden geçerek inşa edilen binaların 2000'li yılların öncesine göre daha sağlam olduğunu gördük. Tabi Türkiye'deki yapı denetim sisteminde sıkıntılar yok değil ama en azından günümüzde yapılan binalar bu sistem nedeniyle depreme daha dirençli hale geldi' ifadelerini kullandı.

'Türkiye'deki deprem yönetmeliği, Japonya'dan daha katı kurallara sahip'

Türkiye'deki en büyük sıkıntının; ülke genelindeki 21 milyon civarındaki yapı stoğunun yüzde 50'den fazlasının kaçak binalardan oluşmasından kaynaklandığını vurgulayan Japon Deprem Uzmanı Moriwaki, 'Bakıldığında; Türkiye ile Japonya'nın deprem yönetmelikleri aynı. Hatta 2018 yılından itibaren Türkiye'deki yönetmelik, Japonya'dan daha katı kurallara sahip hale geldi. Tam da bu katı kuralların biraz yumuşatılması düşünülürken, 2023 yılındaki depremle bu düşünce rafa kaldırıldı. Şimdi ise bu yönetmeliğin işlevselliğinin arttırılmasına yönelik akademisyenlerin çalışmalarının olumlu sonuçlar vereceğine inanıyorum' diye konuştu.

Konferans; katılımcıların sorularının yanıtlanmasının ardından, Ayvalık Belediye Meclis Üyesi Havva Taylan'ın deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki'ye verdiği ödül ile teşekkür etmesiyle sona erdi.